За сутки на Донбассе двое украинских военных погибли, трое - были ранены

За минувшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе двое украинских военных погибли, трое - получили ранения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«Все случаи гибели и ранения наших военнослужащих произошли вследствие обстрелов со стороны российских оккупационных войск. В частности, один боец погиб в Троицком и один в Луганском - из-за обстрелов. Также в Троицком есть двое раненых бойцов, и в Авдеевке один военнослужащий также получил ранения», - сказал он.