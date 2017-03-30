За сутки на Донбассе двое украинских военных погибли, трое - были ранены
13:38, 30 марта 2017Война
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Все случаи произошли из-за обстрелов со стороны российских оккупационных войск.
В Минобороны сообщили о потерях на Донбассе / Иллюстрация УНИАН
За минувшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе двое украинских военных погибли, трое - получили ранения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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«Все случаи гибели и ранения наших военнослужащих произошли вследствие обстрелов со стороны российских оккупационных войск. В частности, один боец погиб в Троицком и один в Луганском - из-за обстрелов. Также в Троицком есть двое раненых бойцов, и в Авдеевке один военнослужащий также получил ранения», - сказал он.
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