Возле Троицкого в результате взрыва автомобиля погиб военный (видео)

Один военный погиб в результате взрыва автомобиля неподалеку от села Троицкое.

Это было прямое попадание снаряда. Водитель отвез бойцов на боевое задание. Когда получил задание возвращаться, он успел только отъехать, и произошел взрыв.

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Погибшим оказался 51-летний Владимир Егоренко, родом из Одессы, отец двух детей.

Как сообщал пресс-центр штаба АТО, за сутки на Донбассе погибли два украинских защитника, еще трое получили ранения.