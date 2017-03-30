Возле Троицкого в результате взрыва автомобиля погиб военный (видео)
13:04, 30 марта 2017Война
1847 0
Военный погиб во время выполнения боевого задания.
Погиб военный-одессит / Скриншот
Один военный погиб в результате взрыва автомобиля неподалеку от села Троицкое.
Это было прямое попадание снаряда. Водитель отвез бойцов на боевое задание. Когда получил задание возвращаться, он успел только отъехать, и произошел взрыв.
Читайте такжеВо Львове попрощались с погибшим на Донбассе бойцом АТО (видео)
Погибшим оказался 51-летний Владимир Егоренко, родом из Одессы, отец двух детей.
Как сообщал пресс-центр штаба АТО, за сутки на Донбассе погибли два украинских защитника, еще трое получили ранения.
Один военный погиб в результате взрыва автомобиля неподалеку от села Троицкое
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter