ВСУ показали свою позицию в Луганской области "на трех границах" (видео)

Одна из позиций украинских военных одновременно граничит с Россией и террористической группировкой "ЛНР". Видеозапись, где виден пункт бойцов АТО, опубликована на YouTube-канале "Военного телевидения".

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"Луганское направление. Это уникальный взводный опорный пункт сил АТО, который одновременно граничит с Россией и "ЛНР". Вокруг время от времени слышны выстрелы, а недавно прилетели "Грады", - говорится в описании к видео.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, за минувшие сутки зафиксировано 58 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, двое украинских военных погибли, пятеро ранены и травмированы.