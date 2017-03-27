ИС: боевики активизировали использование беспилотников в зоне АТО

В зоне АТО возобновилось активное использование оккупантами беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», беспилотники используются с целью ведения разведки боевых порядков сил АТО на тактическом уровне, а также доразведки целей для нанесения огневых ударов (на протяжении выходных 25-26.03.2017 зафиксировано 7 пролётов БПЛА).

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Кроме того, по данным ИС, на отдельных участках активизировались мелкие пехотные группы противника, действующие рейдовым способом. В основном данные группы выполняют две задачи – внезапный массированный обстрел передовых позиций сил АТО из автоматического стрелкового оружия и ручных гранатомётов с последующим быстрым отходом, либо вскрытие системы обороны передовых позиций ВСУ (путём провоцирования ответного огня вскрываются места расположения огневых средств, боевых порядков, режим несения боевого охранения в первой линии украинских войск).

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-террористические войска 88 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.