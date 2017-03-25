Сегодня боевики 39 раз открывали огонь по позициям сил АТО - штаб

За сегодняшний день российско-оккупационные войска 39 раз открывали огонь по позициям сил АТО, в том числе из запрещенного Минскими договоренностями тяжелого вооружения.

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, эпицентром огневого противостояния стало Мариупольское направление.

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«Уже ночью защитников Марьинки противник обстрелял из танка, а утром начал активно применять артиллерию и минометы. Из артиллерийских систем калибра 122 мм противник обстрелял морских пехотинцев в Водяном, из минометов калибра 120 мм – защитников Павлополя, Широкино и Новотроицкого. Минометы калибра 82 мм враг применил вблизи Талаковки, а зенитную установку - вблизи Широкино. По позициям вблизи населенных пунктов Новотроицкое, Широкино и Водяное вели огонь вражеские снайперы», - говорится в сообщении.

По данным штаба, на Донецком направлении, вблизи Авдеевки и Новгородского, российско-оккупационные войска вели обстрелы позиций ВСУ из минометов калибра 120 мм, из минометов калибра 82 мм – по опорным пунктам возле Новгородского и Зайцева, из гранатометов разных систем враг вел огонь по позициям возле Авдеевки, Троицкого, Каменки, а из крупнокалиберных пулеметов – возле Луганского.

«В отдельных случаях, чтобы подавить огневую активность врага, силы АТО открывали ответный огонь», - отметили в пресс-центре.