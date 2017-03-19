Под Марьинкой боевики используют тактику разбойных набегов - штаб

Боевики обстреливают дома мирных жителей со своих позиций вблизи Марьинки. Командование ВСУ предполагает, что в этой точке прошла ротация среди террористов, потому что изменилась тактика. Об этом сообщил Павел Камышанов, старший на позиции ВСУ в районе Марьинки, передает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

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"В последнее время они (боевики - ред.) чаще проводят разбойные набеги: на прямой обстрел выходит БМП и открывает огонь, а когда она отстрелялась, начинают работать пулеметы или зенитка. Потом БМП переезжает на новую позицию и открывает огонь, а пулеметы временно замолкают. В конце еще и из минометов по нам несколько раз кинут. Все это "представление" длится недолго, потому среагировать не всегда удается", - сообщает Камышанов.

Он также отмечает, что такие обстрелы существенного вреда ВСУ не причиняют, но гражданским "иногда достается".