За период российской агрессии на Донбассе освобождено или найдено более 3 тысяч украинских пленных - СБУ

10:22, 21 марта 2017
Война
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При этом пропавшими без вести числятся 416 человек.

При этом Тандіт подчеркнул, что количество украинских заложников растет / Фото УНИАН

За период российской агрессии на Донбассе освобождено или найдено 3 тыс. 136 украинских пленных.

Об этом сообщил советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире «5 канала».

«Важная цифра: я впервые об этом говорю – освобождено или найдено 3 тысячи 136 человек (за весь период российской агрессии на востоке), пропавшими без вести числятся 416 человек. Так вот о них тоже надо помнить», - сказал он.

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При этом Тандит подчеркнул, что количество украинских заложников растет. «К сожалению, количество заложников растет на сегодняшний день, незаконно удерживают в Донецке и Луганске 118 наших героев», - отметил он, добавив, что подтверждено местонахождение всего 60 из них.

Кроме того, Тандит отметил, что публикация народным депутатом Надеждой Савченко списков пленных только усложнила процесс обмена.

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Теги: #АТО#пленные#СБУ