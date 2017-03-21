Бои в Водяном: в горсовете Мариуполя рассказали о раненых

В Мариуполе находятся пять бойцов ВСУ, которые получили ранения после обстрела Водяного, в городе обстановка стабильная. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил заместитель городского головы Мариуполя Ярослав Хотнянский.

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"Обстрелы не особенно затронули Мариуполь. В городе спокойная обстановка. Предпосылок опасности для города нет", - отметил он.

При этом Хотнянский подчеркнул, что сейчас в Мариуполе находятся пятеро бойцов морской пехоты, которые получили ранения после обстрела Водяного. "Им предоставляется медицинская помощь, других, более тяжелых, увезли дальше", - сказал он.

Как сообщалось, за минувшие сутки боевики 60 раз открывали огонь по украинским позициям в зоне проведения АТО.