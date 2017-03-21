Обострение в зоне АТО: в штабе рассказали о вчерашних действиях боевиков под Мариуполем

За минувшие сутки российско-террористические войска 60 раз обстреляли позиции украинских защитников.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, горячее всего вчера было на Мариупольском направлении, где вражеская пехота утром атаковала опорные пункты морпехов под Водяным. Получив огневой отпор, враг начал стрелять по нашим позициям из Градов, тяжелой артиллерии 152 и 122 мм.

Под огнем артиллерийских систем большого калибра оказались также позиции морпехов неподалеку Лебединского и Талаковки. Из минометов калибра 120мм и 82мм враг обстрелял защитников Широкино, Николаевки Новотроицкого и Красногоровки. Из стрелкового оружия, пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем противник бил по защитникам Широкино, Водяно, Новотроицкого и Гнутового. В Широкино российско-террористические войска обстреляли морпехов из БМП и танков.

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На Донецком направлении под минометным огнем российских оккупантов оказались укрепления сил АТО рядом шахты Бутовка, Луганского и Каменки. По позициям в районе Авдеевки враг вел огонь из пулеметов, гранатометов, минометов, а впоследствии к обстрелам приобщил танк.

На Луганщине близ Троицкого Новозвановки и Новоалександровки, противник обстрелял позиции украинских воинов из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А по защитникам Трехизбенки – ударил из противотанковых управляемых ракет.

За минувшие сутки трое украинских военнослужащих погибли, девять получили ранения.