За сутки на Донбассе пятеро военных получили ранения – Минобороны

13:23, 19 марта 2017
Война
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Ни один военный не погиб в зоне АТО на протяжении минувших суток.

Украинский военнослужащий в зоне проведения АТО в Авдеевке / Фото УНИАН

На протяжении прошлых суток в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военнослужащий не погиб, пятеро получили ранения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки вследствие боевых действий ни один военнослужащий не погиб, но пятеро получили ранения", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки боевики 85 раз открывали огонь по укреплениям сил АТО.

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Теги: #АТО#военные#раненые