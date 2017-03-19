За сутки на Донбассе пятеро военных получили ранения – Минобороны
13:23, 19 марта 2017Война
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Ни один военный не погиб в зоне АТО на протяжении минувших суток.
Украинский военнослужащий в зоне проведения АТО в Авдеевке / Фото УНИАН
На протяжении прошлых суток в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военнослужащий не погиб, пятеро получили ранения.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За прошедшие сутки вследствие боевых действий ни один военнослужащий не погиб, но пятеро получили ранения", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки боевики 85 раз открывали огонь по укреплениям сил АТО.
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