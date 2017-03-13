Боевики предоставили письменные гарантии прекращения огня в Авдеевке - Жебривский

Боевики предоставили письменные гарантии прекращения огня в районе Авдеевки для восстановления поврежденных линий электропередач. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой обладминистрации Павел Жебривский.

"Получено режим тишины для восстановления ЛЭП возле Авдеевки. С нашей стороны бригада электромонтажников в сопровождении взрывотехников ГСЧС и представителей СЦКК и миссии ОБСЕ готова в любую минуту выйти в район порыва на восстановление ЛЭП. Со стороны ОРДЛО должна выйти группа в таком же составе", - написал Жебривский.

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Жебривский также отметил, что со стороны временно оккупированных территорий также должна выйти группа для ремонта поврежденных линий энергоснабжения. Ее состав должен быть таким же.

Напомним, Авдеевка уже третьи сутки находится без электроснабжения. По состоянию на 7:00 13 марта централизованное электроснабжение отсутствует. Теплоснабжение города осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. куб. м. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющих собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 6 генераторов ГСЧС.