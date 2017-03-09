Россия вдвое сократит количество "гумконвоев" на Донбасс
18:10, 09 марта 2017Война
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Россия с апреля будет отправлять конвои с "гуманитарной помощью" для жителей оккупированной боевиками территории на востоке Украины один раз в месяц вместо двух.
По планам россиян, следующие колонны отправятся на Донбасс 16 и 23 марта / Фото tsn.ua
Об этом статс-секретарь, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Владимир Артамонов сообщил "РИА Новости".
По его словам, это связано "с достаточностью удовлетворенностью тех потребностей, которые есть по юго-востоку Украины".
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"В основном это продукты питания и медикаменты", – сказал заместитель министра.
По планам россиян, следующие колонны отправятся на Донбасс 16 и 23 марта, а потом 27 апреля.
Как сообщал УНИАН, 28 февраля очередной, 61-й, «гуманитарный конвой» МЧС России вторгся на оккупированный Донбасс.
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