Из "серой зоны" вблизи Донецка выведут 9 сел - Жебривский

На Донбассе перенесут контрольно-пропускной пункт в Новотроицком почти на 8 км вглубь "серой зоны".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"КПВВ Новотроицкое в ближайшие три месяца планируем перенести за село Березовое. Это почти на 8 км вглубь, ближе к линии разграничения. Сегодня обсудили это с представителями Государственной пограничной службы, полиции и ГСЧС", - написал он.

Кроме того, он заявил, что после этого из так называемой "серой зоны" будет выведено 9 сел: Березовое, Степное, Тарамчук, Славное, Новомихайловка, Парасковиевка, Константиновка, Водяное и Сладкое.

Читайте такжеАгентство ООН по делам беженцев передает техническую помощь для трех КПВВ на Донбассе

«После переноса КПВВ из так называемой "серой зоны" будет выведено 9 сел: Березовое, Степное, Тарамчук, Славное, Новомихайловка, Парасковиевка, Константиновка, Водяное и Сладкое», - написал он.

Как сообщал УНИАН ранее, в ООН отчитались, что за первые два месяца 2017 года количество пострадавших среди мирных жителей удвоилось по сравнению с двумя предыдущими месяцами.

«В конце января по всей Восточной Украине опасная ситуация достигла пика. Появились новые жертвы среди мирного населения и новые гуманитарные проблемы в нескольких районах. С начала года УКГВ (Управление по координации гуманитарных вопросов) получило информацию о 111 пострадавших гражданских лиц (20 погибших и 91 пострадавший). В ноябре-декабре 2016 года пострадал 51 мирный житель», - говорится в отчете.