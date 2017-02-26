В Авдеевке задействуют мощный электрогенератор, чтобы дать жителям города воду

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

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«Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно. По состоянию на 9:00 российская сторона в СЦКК так и не предоставила письменных гарантий прекращения огня в районе порыва ЛЭП. Без таких гарантий и без участия представителей миссии ОБСЕ электромонтажники не выйдут на линию, так как существует большая угроза обстрелов со стороны российских боевиков. В прошлый раз рашисты стреляли по электромонтажникам даже при наличии письменных гарантий», - отметил он.

По данным Жебривского, с утра к мощному электрогенератору подключают городскую насосную станцию, чтобы подать в квартиры воду.

Также к подключению готовят учебные заведения, чтобы они завтра могли возобновить работу.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение хлоропровода и кровли технических зданий Донецкой фильтровальной станции. Работа станции была приостановлена. Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения.

Кроме того, поздно вечером 24 февраля из-за вражеских обстрелов была повреждена высоковольтная линия возле Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения города и Авдеевского коксохимического завода.