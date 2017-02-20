Боевики сегодня 40 раз обстреляли позиции украинских военных - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в социальной сети Facebook.

По данным штаба, на Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Гнутово, Старогнатовку, Водяное, Широкино, а по Водяному, Широкино, Новотроицкому и Гнутово вели огонь снайперы.

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Вместе с тем, на Донецком направлении оккупанты из минометов калибра 82 миллиметра обстреливали Авдеевку, Луганское, Зайцево и Троицкое. Также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреляли Авдеевку, Каменку, Луганское, Зайцево и Желтое. По Опытному неоднократно вели огонь БМП противника. По Авдеевке - снайперы.

В то же время на Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов российско-оккупационные войска обстреляли Новоалександровку, а из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и противотанковых ракетных комплексов - Новозвановку.

Ранее сообщалось, что боевики стреляют из крупнокалиберных минометов и ПТРК.