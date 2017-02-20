Сутки в зоне АТО: боевики стреляют из крупнокалиберных минометов и ПТРК, один военный погиб

За прошедшие сутки украинские военные на Донбассе зафиксировали 62 вражеских обстрело. Один наш боец ранен, один – погиб. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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"На Мариупольском направлении из минометов различных калибров захватчики обстреливали Гнутово, Новотроицкое, Лебединское и Зайцево. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – Гнутово, Павлополь, Гранитное, Водяное. БМП неоднократно вели огонь по Широкино. Противотанковые ракетные комплексы – по Водяному, а по Авдеевке – снайпер", - рассказали в штабе.

На Донецком направлении Троицкое, Авдеевку, Зайцево, Опытное, Каменку, Луганское и Новгородское оккупанты обстреливали из 120 и 82 миллиметровых минометов, а также гранатометов и стрелкового оружия. На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия захватчики неоднократно обстреливали Валуйское, сообщили в пресс-центре.

Также штаб обратился к людям, которые живут в зоне АТО, с просьбой ни в коем случае не поднимать осколки снарядов, мин или других боеприпасов после обстрелов, пока участок не осмотрят представители полиции: "Без соответствующего их изучения, фото - и видеофиксации нашему государству трудно будет представить их как доказательства в международном суде".