На Донбассе погиб волонтер – штаб АТО

Это произошло 17 февраля около 16:30 недалеко от населенного пункта Крымское, говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

"Волонтер - представитель одного из отечественных благотворительных фондов. Бойцы знали его как настоящего патриота, преданного идее независимости Украины. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего волонтера", - рассказали в пресс-центре.

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Также штаб АТО сообщил, что за прошедшие сутки зафиксированы 73 обстрела, четыре украинских военных ранены. В Авдеевке ранения получили двое мирных жителей.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля на Донбассе в результате обстрелов оккупантов погиб один украинский военный, трое получили ранения.