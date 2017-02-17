Боевики распространяют слухи о наступлении ВСУ на Донецком направлении – Тымчук

"В штабных структурах частей «1-го АК ДНР» со ссылкой на оперативные данные «военной разведки» распространяется информация, что в период с 17.02.2017 по 19.02.2017 подразделения ВС Украины активизируются на Донецком направлении", - сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Украины, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Читайте также"Россияне следуют заветам своего фюрера": вычислена позиция вражеского "Града", стреляющего по Авдеевке (фото, видео)

Так, согласно данной информации, ВСУ якобы планируют проведение масштабных действий на основные передовые позиции оккупантов, что позволит украинской армии получить полноценный контроль над участком трассы Донецк - Горловка.