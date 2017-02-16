Сегодня трое украинских военных погибли, четверо получили ранения – штаб АТО
За день в районе проведения антитеррористической операции трое украинских военных погибли, четверо – ранены.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
«Всего зафиксировано 35 обстрелов. К сожалению, трое наших военных погибли, четверо – ранены», - говорится в сообщении.
Сообщается, что на Донецком направлении из минометов различных калибров российско-оккупационные войска обстреливали Авдеевку, Каменку, Пески, Зайцево, Верхньоторецкое. Из гранатометов и стрелкового оружия опять же – Каменку, Зайцево, Авдеевку, Пески. По Зайцево огонь вел снайпер.
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На Луганском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов оккупанты обстреляли Крымское. Из гранатометов и стрелкового оружия – Лобачево и Новоалександровку
На Мариупольском направлении из 120 миллиметровых минометов захватчики обстреливали Широкино, а из гранатометов и стрелкового оружия – Марьинку, Новоселовкуу, Водяное, Лебединское, Широкино, Павлополь, Гнутово. По Широкино вели огонь БМП противника. Из противотанковых ракетных комплексов обстреляли Богдановку.