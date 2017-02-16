В очередях возле пунктов пропуска на линии разграничения стоят почти 800 машин

09:49, 16 февраля 2017
Война
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Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения АТО скопилось 790 авто.

В пунктах пропуска выстроились очереди из автомобилей / Фото УНИАН

На КПВВ "Майорское" на въезд и выезд соответственно стояли 70 и 100 транспортных средств, КПВВ "Марьинка" – 250 и 150, КПВВ "Новотроицкое" – 20 и 40, КПВВ "Гнутове" – 120 и 40. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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По данным Госпогранслужбы, за прошедшие сутки линию разграничения через КПВВ в зоне АТО пересекли 21 тыс. человек и 3,3 тыс. транспортных средств.

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Теги: #АТО#война#КПВВ