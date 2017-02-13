Боевики из гранатометов обстреляли КПВВ "Марьинка"

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ Государственной пограничной службы Украины, обстрел велся вчера вечером со стороны н.п. Александровка, который на неконтролируемой территории.

«За 50 метров от блокпоста разорвались около 10 гранат. Никто из украинских военных не пострадал», - говорится в сообщении.

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В ГПСУ напомнили, что с начала месяца российские наемники неоднократно обстреливали блокпост «Марьинка». Кроме того, из минометов и крупнокалибернои оружия террористы недавно открывали огонь по одноименному контрольном пункта въезда-выезда. Тогда был поврежден один из служебных модулей, пограничники заменили, еще один модуль пришлось ремонтировать.

Напомним, украинские воины продвинулись в районе Авдеевской промзоны и подвинули боевиков. Они уже вплотную подошли к стратегической дороге, который ведет в оккупированной Ясиноватой. Почти таинственным подразделением, которое воюет буквально под носом у сепаратистов, есть 39-й батальон