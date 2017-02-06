За сутки на Донбассе ранили шестерых украинских бойцов - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, шестеро военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения и боевых травм", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки боевики на Донбассе активизировались, зафиксировали 94 обстрела.