За сутки на Донбассе ранили шестерых украинских бойцов - Минобороны
13:10, 06 февраля 2017Война
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За минувшие сутки шестеро военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения и травмы на Донбассе.
Иллюстрация / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, шестеро военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения и боевых травм", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки боевики на Донбассе активизировались, зафиксировали 94 обстрела.
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