Боевики резко нарастили количество обстрелов позиций ВСУ: 5 военных ранены, один травмирован

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из артиллерии 152 и 122 миллиметра обстреляли Бердянское, Лебединское и Талаковку. Из минометов – Троицкое, Красногоровку, Павлополь, Марьинку, Водяное, Широкино и Гнутово. Под огонь гранатометов и стрелкового оружия попала Красногоровка, Марьинка, Лебединское, Новотроицкое. Снайперы обстреливали Гнутово и Павлополь. БМП и танк – Широкино и Красногоровку.

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На Луганском направлении захватчики из минометов обстреляли Катериновку, Попасну, Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Крымское, Новоолександровку, Троицкое. По Крымскому и Желтом огонь вели снайперы противника.

На Донецком направлении оккупанты из танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно вели огонь по позициям бойцов АТО в районе Песков, Авдеевки, Каменки, Зайцевого, Опросного, Новгородского, Железного, и Луганского. По Невельском вел огонь снайпер, а по Луганском – БМП.

"В целом зафиксированы 94 обстрела. Пятеро наших военных ранены, один травмирован", - говорится в сообщении штаба.