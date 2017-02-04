Сутки в зоне АТО: в Минобороны уточнили число раненых украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что один военный погиб под Троицким, двое - под Галициновкой результате обстрелов из "Градов". Там же был ранен один военнослужащий.

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Двое бойцов, как отметил Мотузяник, были ранены вчера на Светлодарской дуге, по одному - в районе шахты «Бутовка», Песков, Чермалыка, в Гнутово и Широкино.

Ранее пресс-центр штаба АТО информировал, что за минувшие сутки на Донбассе боевики 115 раз обстреляли украинские позиции, трое бойцов погибли, семеро были ранены.