Вчера впервые с лета боевики более 100 раз обстреляли позиции ВСУ по всей линии фронта – Минобороны
За прошедшие сутки впервые с лета прошлого года боевики более 100 раз обстреляли украинские позиции по всей линии соприкосновения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
“Вчера активность противника снова возросла. Впервые с лета прошлого года такого количества обстрелов не наблюдалось - количество обстрелов превысило цифру “100”, - сказал Мотузяник.
При этом он отметил, что боевая активность врага зафиксирована по всей линии соприкосновения.
Читайте такжеЖители и защитники Авдеевки в зоне боевых действий (фото Reuters)
Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки. За это время от обстрелов боевиков погибло по меньшей мере трое мирных жителей и девять ранены. Также были повреждены 95 домов, 85 из них – частные дома, 7 – многоэтажки, 3 – нежилые здания (гараж, автомагазин, летняя кухня). Вследствие артударов город полностью обесточен, нет воды, отопление аварийное.
Приказов не отвечать на обстрелы боевиков у украинских военных нет. Об этом во время совещания с силовиками заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, у военных есть все возможности защищаться. Впрочем, бойцы АТО не отвечают огнем на обстрелы жилых кварталов Донецка и Ясиноватой.
Отметим, за участие в боевых действиях в районе Авдеевки Порошенко отметил высокими государственными наградами 48 военнослужащих ВСУ.