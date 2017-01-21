ВСУ понесли потери на Донбассе

09:39, 21 января 2017
Война
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За прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один боец ​​погиб.

За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один военный / Фото УНИАН

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за прошедшие сутки 20 января.

Из гранатометов и стрелкового оружия на Мариупольском направлении оккупанты обстреливали Широкино, Павлополь, Талаковку и Гнутово. Из вооружения БМП - Тарамчук. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

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На Донецком направлении российско-оккупационные войска из 82-миллиметровых минометов обстреливали украинские позиции в районе Новоселовки Второй. Из гранатометов и стрелкового оружия - Авдеевку и Зайцево.

На Луганском направлении из тех же видов вооружения - Новозвановку, Сизое и Станицу Луганскую.

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Теги: #АТО#Донбасс#потери