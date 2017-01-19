Боевики обстреляли Крымское из минометов

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Из гранатометов и стрелкового оружия на Мариупольском направлении оккупанты обстреливали Гнутово, Водяное, Широкино», - сказано в сообщении.

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На Донецком направлении из тех же видов вооружения боевики обстреливали Авдеевку и Зайцево.

На Луганском направлении российско-оккупационные войска использовали 120-миллиметровые минометы, неоднократно обстреливая Крымское.

Всего зафиксировано 11 обстрелов. Потерь среди украинских военных нет.