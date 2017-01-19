Боевики обстреляли Крымское из минометов
19:33, 19 января 2017Война
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С начала суток 19 января и до 18.00 боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе осуществили 11 обстрелов позиций сил антитеррористической операции.
Крымское боевики обстреляли из минометов / facebook.com/ato.news
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
«Из гранатометов и стрелкового оружия на Мариупольском направлении оккупанты обстреливали Гнутово, Водяное, Широкино», - сказано в сообщении.
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На Донецком направлении из тех же видов вооружения боевики обстреливали Авдеевку и Зайцево.
На Луганском направлении российско-оккупационные войска использовали 120-миллиметровые минометы, неоднократно обстреливая Крымское.
Всего зафиксировано 11 обстрелов. Потерь среди украинских военных нет.
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