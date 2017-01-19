В Минобороны рассказали о количестве раненых бойцов в АТО за сутки

16:56, 19 января 2017
Война
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За минувшие сутки на Донбассе не погиб ни один украинский военный.

К счастью, ни один украинский военный за сутки на Донбассе не погиб / фото УНИАН

В Министерстве обороны сообщили, что за минувшие сутки в зоне проведения АТО не погиб ни один украинский военнослужащий. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает «112 Украина».

При этом Мотузяник сообщил о двух бойцах, которые получили ранения.

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"За сутки, что прошли, в результате боевых действий, к счастью, погибших украинских военнослужащих не было, но двое получили ранения ", - сообщил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН ранее, российские оккупанты усилили контрразведывательный режим в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и массово задерживают местных жителей.

«На оккупированных территориях усиленно контрразведывательный режим, что сопровождается массовыми задержаниями граждан, а также поиском со стороны т. н. «МГБ ДНР» среди местных жителей лиц, которые имеют родственные связи с представителями командного состава ВС Украины», – утверждают в разведке.

Также сказано, что руководство главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ использует как прикрытие для командированных на Донбасс кадровых российских военнослужащих структуры террористического «Всевеликого Войска Донского».

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Теги: #АТО#Донбасс