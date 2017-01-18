Молодежь покидает оккупированный Донбасс, беженцами стали 2,5 млн человек – Курц

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Есть много молодых людей, которые покидают этот регион. В основном, остаются старики – практически без какой-либо поддержки и ухода. 3 млн человек полностью зависят от гуманитарной помощи, 2,5 млн человек в различных направлениях покинули этот регион в качестве беженцев», - сказал Курц.

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Он подчеркнул, что гуманитарная ситуация вдоль линии соприкосновения остается тяжелой, большое количество людей страдает.

«С моей точки зрения, Москва здесь несет очень большую ответственность, и у нее есть возможность внести большой вклад в решение этой задачи», - подчеркнул Курц.

Также он отметил, что в регионе должна присутствовать ОБСЕ, чтобы улучшить жизнь людей.

Как сообщал УНИАН, председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц выступил за расширение деятельности СММ ОБСЕ на Донбассе, а именно в ночное время.