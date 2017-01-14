На Мариупольском направлении произошли два боевых столкновения, террористы понесли потери – штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По данным штаба, в 21.07 боевики обстреляли позиции украинских подразделений из крупнокалиберного пулемета и АГС в направлении населенного пункта Трудовской. Всего было зафиксировано 8 разрывов. Под прикрытием огня в сторону украинских военных выдвинулась вражеская ДРГ в составе до 7 человек, но под напором огня украинских воинов боевики вынуждены были отойти. Уже через несколько минут украинские наблюдатели обнаружили очередной выход ДРГ противника.

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Командование украинских сил приняло решение блокировать диверсантов силами резервных групп, в ходе чего произошло боевое столкновение с членами незаконного вооруженного формирования. В результате столкновения один из боевиков получил смертельное ранение. Остальные вражеские диверсанты отошли в неизвестном направлении. Тело погибшего боевика эвакуировано силами украинских военных. При нем обнаружены документы, подтверждающие его причастность к незаконным вооруженным формированиям.

В этот же день в 21.07 в направлении населенного пункта Петровское вышла еще одна ДРГ противника в составе 5 человек, которые через три минуты начали обстреливать украинские позиции. После приближения группы на дистанцию эффективного огневого поражения по диверсантам противника был открыт огонь из стрелкового оружия. В результате прицельного огня со стороны украинских подразделений разведывательная группа противника отошла в направлении населенного пункта Петровское. При этом боевики понесли потери. Среди украинских военнослужащих потерь нет.

Как сообщалось, за прошедшие сутки боевики 62 раза обстреляли украинские позиции в зоне проведения АТО, одного военного ранили.