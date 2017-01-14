СМИ узнали причину гибели трех морпехов под Мариуполем

16:18, 14 января 2017
Война
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Экспертиза показала, что причиной смерти трех морских пехотинцев под Мариуполем стал подрыв на мине.

Экспертиза установила причину гибели трех морпехов под Мариуполем / УНИАН

Экспертиза также подтвердила, что тела принадлежат трем пропавшим морпехам - младшему сержанту Николаю Охрименку, младшему сержанту Сергею Соньку и старшему матросу Сергею Трубину, сообщает канал "112 Украина".

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Как сообщал УНИАН, 8 января на Донбассе пропали трое военнослужащих, которые выполняли задачи вблизи линии разграничения.

12 января СМИ сообщили, что трое военных, которые пропали 8 января возле линии разграничения в Донецкой области, погибли, их тела у боевиков.

13 января боевики вернули тела бойцов Украине.

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Теги: #АТО#Мариуполь#морпехи