На Донбассе за прошедшие сутки ранены пять украинских военных

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из 82-мм минометов оккупанты обстреливали Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия – Марьинку, Широкино, Талаковку, Чермалык, Павлополь и Гнутово. По Широкино огонь вела БМП противника.

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На Донецком направлении – из минометов различных калибров обстреливали Зайцево, Авдеевку и Луганское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Красногоровке, Авдеевке и Опытному. По Луганскому огонь вела БМП противника.

На Луганском направлении – в районе Сизого боевики применили БМ-21 "Град". Из минометов неоднократно вели огонь по Троицкому, а из гранатометов - по Станице Луганской и Новозвановке. По Новозвановке оккупанты вели огонь из противотанковых управляемых ракетных комплексов. По Троицкому огонь вел снайпер.