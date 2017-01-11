В зоне АТО из-за обстрела боевиков ранен украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Как подчеркивается в сообщении, на протяжении сегодняшнего дня боевики 23 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

«На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Павлополю, Гнутово, Новогригорьевке, Широкино, Талаковке, Марьинке. По Марьинке огонь вел и БТР противника», - говорится в сообщении.

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На Луганском направлении боевики обстреляли из 122-миллиметровой артиллерии Троицкое, из 82-миллиметровых минометов и гранатометов - Новозвановку. Из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов стреляли по Крымскому.

На Донецком направлении российско-оккупационные войска обстреливали из 120-миллиметровых минометов украинские позиции в районе Троицкого. Из гранатометов и стрелкового оружия - Авдеевку и Зайцево. По Опытному огонь вел снайпер, сообщили в штабе.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.