В Минобороны рассказали подробности боя вблизи Тарамчука

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Читайте такжеВСУ установили украинский флаг возле Донецкого аэропорта (видео)

"Вчера около 19.20 диверсионно-разведывательная группа противника попыталась атаковать наших военных вблизи населенного пункта Тарамчук", - сказал он.

"Благодаря скоординированным действиям наших военных нападение врага было отбито за считанные минуты", - подчеркнул Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, российско-оккупационные войска продолжили обстрелы позиций ВСУ на Донбассе на всех направлениях. В целом за прошедшие сутки произошло 49 обстрелов.