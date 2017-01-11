В Минобороны рассказали подробности боя вблизи Тарамчука
13:18, 11 января 2017Война
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Украинские военные вчера отбили нападение диверсионно-разведывательной группы боевиков вблизи Тарамчука Донецкой области.
Силы АТО отбили нападение боевиков вблизи Тарамчука / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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"Вчера около 19.20 диверсионно-разведывательная группа противника попыталась атаковать наших военных вблизи населенного пункта Тарамчук", - сказал он.
"Благодаря скоординированным действиям наших военных нападение врага было отбито за считанные минуты", - подчеркнул Мотузяник.
Как сообщал УНИАН, российско-оккупационные войска продолжили обстрелы позиций ВСУ на Донбассе на всех направлениях. В целом за прошедшие сутки произошло 49 обстрелов.
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