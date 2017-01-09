Боевики применили "Град" в районе Сизого, сегодня на Донбассе ранены двое украинских военных - штаб
Сегодня в зоне проведения антитеррористической операции российские оккупанты 27 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, двое бойцов ранены.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.
«По состоянию на 18.00 произошло 27 обстрелов. Двое наших военных ранены», - сообщают в штабе АТО.
На Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов оккупанты обстреливали Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия – Марьинку, Широкино, Чермалык, Павлополь. По Широкино огонь вела боевая машина пехоты противника.
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На Донецком направлении из минометов разных калибров боевики обстреливали Зайцево, Авдеевку и Луганское, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по Авдеевке и Опытному.
На Луганском направлении в районе Сизого боевики применили БМ-21 "Град". Из минометов неоднократно вели огонь по Троицкому, а из гранатометов и противотанковых управляемых ракетных комплексов – по Новозвановке. По Троицкому огонь вел снайпер.