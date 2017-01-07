Силы АТО отбили нападение боевиков под Авдеевкой

Вблизи Авдеевки на Донетчине около 00:30 произошло боевое столкновение между военнослужащими Вооруженных сил Украины и террористами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

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"Диверсионная группа противника численностью до десяти человек подошла к нашим позициям на расстояние сто метров, после чего открыла огонь. Благодаря слаженным действиям военнослужащих ВС Украины нападение было отбито, враг отступил", - говорится в сообщении.

В Минобороны также информируют, что во время боевого столкновения, которое длилось около получаса, с украинской стороны без потерь, потери противника уточняются.