В ИС полагают, что боевики готовят провокации на новогодние праздники

Такое мнение высказал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.

«В «ЛНР» в районе Алчевск-Перевальск боевики вновь осуществляют активные поиски «ДРГ из сотрудников МВД Украины», якобы активизировавшуюся в преддверии новогодних праздников. По «данным МГБ ЛНР», «украинские диверсанты» готовят масштабные теракты в Алчевске и Перевальске с минированием подъездов жилых домов, учреждений, магазинов, развлекательных заведений… Широкое распространение террористами информации о данной «спецоперации» среди местных жителей заставляет прогнозировать возможные провокации со стороны «МГБ ЛНР» с жертвами среди мирного населения, для последующего обвинения «украинских диверсантов», - сказано в сообщении.

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Также отмечается, что одновременно в «ДНР» и «ЛНР» (главным образом в оккупированных Донецке и Луганске) сотрудники местных «МГБ» весьма активно распространяют слухи о неких договоренностях президента РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом относительно якобы снятия санкций с России с февраля-марта 2017 г и полного прекращения «военной помощи США» Украине.

«После чего, якобы, Вооруженные силы Украины не смогут продолжать боевые действия на Донбассе. В «ДНР» также отданы указания руководителям подконтрольным СМИ подготовить «ряд аналитических материалов» на данную тему», - отмечает Тымчук.

Ранее сообщалось, что боевики пытались атаковать передовые позиции АТО под Мариуполем.