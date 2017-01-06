Боевики на Донбассе 32 раза обстреляли позиции сил АТО, один боец ранен – штаб

Боевики за минувшие сутки 32 раза обстреляли позиции сил АТО, один украинский военнослужащий ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что оккупанты продолжали обстреливать украинские позиции на всех направлениях.

"На Луганском направлении из 120-миллиметровых минометов и гранатометов различных систем они вели огонь по Новозвановке. Из гранатометов – по Талаковке и Станице Луганской, а по Новотроицкому огонь вел снайпер", - говорится в сообщении.

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На Мариупольском направлении террористы из минометов вели огонь по Марьинке. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Гнутовому, Павлополю, Широкино, Марьинке, Красногоровке, Водяному и Новотроицкому. По Старогнатовке огонь вела БМП противника.

На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии оккупанты вели огонь по украинским позициям в районе Троицкого, а из 82-миллиметровых минометов по Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Луганскому и Авдеевке.