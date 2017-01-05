Наблюдатели ОБСЕ за день зафиксировали около 70 взрывов на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) во вторник, 3 января, задокументировала около 70 взрывов в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 3 января.

"В Донецкой области, если сравнивать с периодом с вечера 1 по вечер 2 января, Специальная мониторинговая миссия констатировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, 70 взрывов. Подавляющее большинство этих нарушений было зарегистрировано в районах Светлодарска и Горловки, а также в районе треугольника Авдеевка–Ясиноватая–Донецкий аэропорт", - проинформировали в миссии.

"Находясь вечером 2 января в подконтрольном правительству (Украины) городе Светлодарск (57 километров к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали четыре взрыва, которые они оценили как выстрелы из 73-мм пушки боевой машины пехоты (БМП-1), а также шесть выстрелов из 30-мм пушки БМП-2, 15 очередей из автоматического гранатомета и две очереди и шесть выстрелов из стрелкового оружия. Все эти случаи огневой активности были зарегистрированы наблюдателями в 3-5 км к юго-востоку", - говорится в отчете.

Читайте такжеПод Волновахой задержали боевика из танкового подразделения, которое расстреливало жилые кварталы

Также наблюдатели сообщают, что в тот же вечер, находясь в подконтрольной боевикам "ДНР" Горловке (39 километров к северу от Донецка), команда СММ в течение двух часов слышала 45 очередей из крупнокалиберного пулемета и 54 очереди из стрелкового оружия, а 3 января, находясь в том же месте, наблюдатели слышали 17 взрывов, которые они оценили как выстрелы из систем вооружения неустановленного типа.

"В Луганской области СММ зафиксировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня, если сравнивать с периодом с вечера 1 января по вечер 2 января. Так, в подконтрольном "ЛНР" пгт Калиново (60 километров к западу от Луганска) наблюдатели слышали два взрыва неопределенного происхождения более чем в 5 километрах к северо-западу", - сказано в отчете.