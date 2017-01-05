За сутки на Донбассе был ранен один украинский военнослужащий
13:20, 05 января 2017Война
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В результате боевых действий за сутки в зоне АТО ни один военный не погиб, один получил ранения.
За сутки на Донбассе был ранен один украинский военнослужащий / Фото УНИАН
За минувшие сутки в зоне АТО ни один военнослужащий не погиб, один ранен.
Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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"В результате боевых действий за сутки в зоне АТО ни один военный не погиб, один получил ранения. Это произошло на Светлодарской дуге в результате вражеского минометного обстрела", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях.
Один военнослужащий был ранен.
Всего за прошедшие сутки боевики произвели 52 обстрела позиций сил АТО.
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