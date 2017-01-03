Боевики стреляли по позициям ВСУ на Донбассе, один военный ранен

18:59, 03 января 2017
Война
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Боевики сегодня 23 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, один военнослужащий был ранен.

На Донбассе ранены одного украинского военного / Фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В частности, на Мариупольском направлении из вооружения БМП и гранатометов оккупанты неоднократно стреляли по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному. По Широкино и Талаковке также огонь вели снайперы.

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Кроме того, по данным пресс-центра штаба АТО, из гранатометов и стрелкового оружия боевики в течение дня многократно обстреливали Новозвановку, что на Луганском направлении.

На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов террористы обстреляли Луганское, а из стрелкового оружия - Зайцево и Луганское.

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Теги: #АТО#Донбасс#военный