Боевики обстреляли Широкино из минометов и БМП - штаб АТО

За прошедшие сутки оккупанты продолжили вести огонь по нашим позициям на всех направлениях. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

«Из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП обстреляли Широкино. С 82-миллиметровых минометов – Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Широкино, Марьинку, Гнутово и Лебединское», - говорится в сообщении.

По Гнутовому вел огонь и снайпер, у Талаковки боевики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

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На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли Новозвановку, Лобачеве и Станицу Луганскую.

На Донецком – Луганское, Северное, Авдеевку, Троицкое и Зайцевое. В целом за прошедшие сутки произошло 32 обстрелы.

Как сообщал УНИАН, в одной из воинских частей вблизи Марьинки Донецкой области в результате неосторожного обращения с оружием погибли двое бойцов, еще двое получили ранения.

"2 января 2017 года в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне проведения АТО вблизи Марьинки, погибли два военнослужащих и еще двое получили ранения", - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.