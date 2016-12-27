На Донбассе идет борьба за "серую зону" - ОБСЕ

В зоне АТО на востоке Украины идет борьба за контроль над так называемой "серой зоной". Об этом сообщил заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, пишет "Немецкая волна".

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По его словам, и украинские военные, и боевики продолжают продвигаться по так называемой "линии разграничения", территории, которая по минским соглашениям должна оставаться нейтральной. Это подтверждают наблюдатели ОБСЕ.

"Они занимают новые позиции на территориях, продвигаясь ближе друг к другу вдоль линии разграничения", - пояснил Хуг.

Об этом говорит и председатель внешнеполитического комитета Европарламента Эльмар Брок. Он отметил, что с отводом тяжелого вооружения "возникла серая зона, в которую сейчас проникают солдаты с обеих сторон, приближаясь на расстояние досягаемости стрелкового оружия. Это, конечно, приводит к прямой борьбе, в которой гибнет все больше людей".

Справка

Минское трехстороннее соглашение о прекращении огня в двух восточных областях Украины было заключено 5 сентября 2014 года. 19 сентября в Минске представителями Украины, а также непризнанных террористических групп "ДНР" и "ЛНР" при посредничестве представителя России был заключен меморандум, предусматривающий во исполнение п. 1 Протокола помимо иных мер, призванных закрепить договоренности о двухстороннем прекращении применения оружия: отвод тяжелого вооружения (калибром свыше 100 мм) на 15 км от линии соприкосновения сторон по состоянию на дату подписания меморандума и формирование тем самым зоны безопасности, запреты на полеты боевой авиации и БПЛА и на установку минно-взрывных заграждений в этой зоне безопасности.

Также в сентябре начала работу рабочая группа совместного Центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и поэтапной стабилизации линии разграничения сторон на Востоке Украины, в состав которой вошли представители украинской стороны, мониторинговая группа ОБСЕ и 76 военнослужащих ВС РФ во главе с заместителем главнокомандующего Сухопутных войск РФ генерал-лейтенантом Ленцовым А. В.

Дебальцево и окрестности по итогам вторых Минских переговоров официально были признаны как подконтрольные Украине, несмотря на это боевики отказались возвращать их.

После выхода наших войск из Дебальцево (в феврале 2015 года), условная "линия разграничения" на этом участке фронта действительно имеет форму дуги, опоясывающей Луганское и опирается с запада на Вуглегірське водохранилище.

Сложный, с перепадами высот рельеф местности и довольно значительное отдаление от населенных пунктов в сочетании с нежеланием противника окапываться в голой степи дал определенный оперативный простор силам ВСУ, и тактика "ползучего наступления" на этом участке приносила положительные "дивиденды" еще с февраля 2016.

В декабре 2016 украинские военные освободили от террористов Новолуганское в районе Светлодарской дуги.