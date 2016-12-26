Режим тишины не соблюдается: боевики за сутки 33 раза обстреляли позиции ВСУ – Полторак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак сегодня, 26 декабря, во время брифинга в Харькове.

“К сожалению, договоренности о прекращении огня не выполняются. Не выполняются со стороны террористических группировок. К сожалению, только вчера было 33 обстрела. К сожалению, несколько раз использовались минометы, артиллерия”, - сказал Полторак.

Он отметил, что соответствующие действия поддерживаются Российской Федерацией. “Это является свидетельством агрессивной политики, которая поддерживается РФ, и агрессивного поведения террористических группировок, находящихся в Донецке и Луганске”, - отметил министр.

При этом Полторак заверил, что Вооруженные силы Украины полностью контролируют ситуацию на передовой и, в случае обострения, готовы дать достойный отпор.

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“Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции находится под полным контролем Вооруженных сил Украины, количество личного состава, техники, вооружения, которые сегодня находятся в зоне проведения АТО, полностью обеспечивают неприкосновенность тех рубежей, которые сегодня и обеспечивают выполнение задач, возложенных на Вооруженные силы Украины. Мы отслеживаем ситуацию, мы наблюдаем за обстановкой и готовы реагировать, если она будет усугубляться”, - подчеркнул Полторак.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что ТКГ и контролируемые Россией боевики выразили приверженность к устойчивому режиму прекращения огня на Донбассе с полуночи 24 декабря.