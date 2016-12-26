Режим тишины не соблюдается: боевики за сутки 33 раза обстреляли позиции ВСУ – Полторак
Боевики за сутки 33 раза обстреляли позиции ВСУ, режим тишины не соблюдается.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак сегодня, 26 декабря, во время брифинга в Харькове.
“К сожалению, договоренности о прекращении огня не выполняются. Не выполняются со стороны террористических группировок. К сожалению, только вчера было 33 обстрела. К сожалению, несколько раз использовались минометы, артиллерия”, - сказал Полторак.
Он отметил, что соответствующие действия поддерживаются Российской Федерацией. “Это является свидетельством агрессивной политики, которая поддерживается РФ, и агрессивного поведения террористических группировок, находящихся в Донецке и Луганске”, - отметил министр.
При этом Полторак заверил, что Вооруженные силы Украины полностью контролируют ситуацию на передовой и, в случае обострения, готовы дать достойный отпор.
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“Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции находится под полным контролем Вооруженных сил Украины, количество личного состава, техники, вооружения, которые сегодня находятся в зоне проведения АТО, полностью обеспечивают неприкосновенность тех рубежей, которые сегодня и обеспечивают выполнение задач, возложенных на Вооруженные силы Украины. Мы отслеживаем ситуацию, мы наблюдаем за обстановкой и готовы реагировать, если она будет усугубляться”, - подчеркнул Полторак.
Как сообщал УНИАН, 21 декабря специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что ТКГ и контролируемые Россией боевики выразили приверженность к устойчивому режиму прекращения огня на Донбассе с полуночи 24 декабря.