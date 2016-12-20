В Днепре врачи борются за жизнь бойца, раненого под Красногоровкой (видео)

Боец был прооперирован военными медиками на передовой. В Днепре врачи продолжили борьбу за его жизнь, рассказывается в сюжете 34 канала.

По словам главного врача клиники им. Мечникова Сергея Рыженко, боец получил тяжелое ранение, одно из несовместимых с жизнью. Бойцу необходимо сделать пластику печени, кишок и тому подобное.