В Днепре врачи борются за жизнь бойца, раненого под Красногоровкой (видео)

15:05, 20 декабря 2016
Война
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В Днепр в воскресенье доставили трех раненых бойцов. Один из них получил тяжелые ранения.

Врачи называют травмы бойца несовместимыми с жизнью / Фото УНИАН

Боец был прооперирован военными медиками на передовой. В Днепре врачи продолжили борьбу за его жизнь, рассказывается в сюжете 34 канала.

По словам главного врача клиники им. Мечникова Сергея Рыженко, боец получил тяжелое ранение, одно из несовместимых с жизнью. Бойцу необходимо сделать пластику печени, кишок и тому подобное.

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Теги: #АТО#Днепр