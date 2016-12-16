Эксперты Bellingcat подготовили доклад об артобстрелах Украины с территории РФ (видео)
Международная группа расследований Bellingcat 21 декабря опубликует новый доклад по конфликту на востоке Украины под названием "Необъявленная война Путина - Лето 2014. Удары российской артиллерии по Украине".
Эксперты Bellingcat с помощью общедоступных спутниковых снимков проанализировали сотни воронок от снарядов на Донбассе и обнаружили сотни артиллерийских позиций на граничащей с Украиной территории России, пишет Lb.ua.
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Journalists email contact@bellingcat.com for an embargoed copy of @Bellingcat's latest report evidencing Russia's war in Ukraine pic.twitter.com/yoayEKt60Q— Eliot Higgins (@EliotHiggins) 16 грудня 2016 р.
На основе анализа в Bellingcat пришли к следующим выводам:
- артиллерийские подразделения ВС РФ произвели по меньшей мере 149 отдельных атак по Украине летом 2014 года. При этом было найдено не менее 130 мест, которые, вероятно, использовались в в качестве артиллерийских позиций;
- 408 целей артиллерийских ударов в пределах Украины в радиусе попадают в радиус действия российских артиллерийских систем и имеют траекторию, пересекающую российско-украинскую границу; 127 из них находятся в пределах 3 км от российской границы;
- в общей сложности, о чем свидетельствуют воронки, российские военные выпустили тысячи артиллерийских снарядов по целям в Украине летом 2014 года.
При этом в Bellingcat отмечают, что реальные цифры произведенных со стороны РФ обстрелов могут быть в разы выше.
Также исследователи пришли к выводу, что артобстрелы с территории РФ начались в начале июля 2014 года и усилились в частоте и масштабах в августе и сентябре 2014 года. Таким образом, как следует из доклада, эти атаки могут рассматриваться как военные действия Российской Федерации в отношении Украины.
Полная версия доклада будет опубликована 21 декабря.