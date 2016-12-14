Боевики ведут огонь по всем направлениям, но с меньшей активностью – штаб АТО

18:49, 14 декабря 2016
Война
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Сегодня на Донбассе оккупанты несколько снизили активность обстрелов.

REUTERS

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба антитеррористической операции по состоянию на 18.00.

«Сегодня российско-оккупационные войска продолжили вести огонь по нашим позициям на всех направлениях, правда несколько с меньшей активностью. Большинство обстрелов, как и раньше, пришлось на Мариупольское направление. Здесь, используя минометы различных калибров, оккупанты обстреливали наши позиции в районе Красногоровки, Лебединского и Широкино. Новотроицкое несколько раз подверглось обстрелам из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По Красногоровке вел огонь и снайпер», - отметили в штабе.

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На Луганском направлении боевики из минометов обстреляли Крымское.

На Донецком направлении террористы из крупнокалиберных пулеметов вели огонь по Луганскому, где также стрелял снайпер, сообщается в сводке.

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Теги: #АТО#Донбасс#война