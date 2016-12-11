За сутки в зоне АТО погибли трое военных, еще 2 - ранены

В течение минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли трое военнослужащих, еще двое получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий трое военнослужащих погибли. Это произошло в районе Красногоровки в результате вражеского минометного обстрела", - сказал он.

По словам Мотузяника, один боец получил ранение также в результате обстрела возле Красногоровки, другой – в связи с боевыми действиями возле Верхнеторецкого.

Пресс-секретарь добавил, что на Луганском направлении противник выпустил по украинским позициям 77 минометных снарядов, на Донецком направлении – 158 снарядов.

"Количество обстрелов на Мариупольском направлении является самым большим. Боевики применяют минометы, артиллерию, а также танки... Всего на Мариупольском направлении оккупанты выпустили 45 артиллерийских и 380 минометных снарядов", - сообщил Мотузяник.

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Как сообщал УНИАН, в течение минувших суток российско-оккупационные войска 70 раз обстреляли позиции украинских военных.

Большинство обстрелов произошло на Мариупольском направлении. Там из артиллерии 152 мм и 122 мм оккупанты обстреляли Водяное, Широкино, Лебединское, Талаковку.

На Луганском направлении, по данным пресс-центра штаба АТО, из 122-миллиметровой артиллерии террористы обстреляли Новотошковку, из минометов – Новозвановку, Троицкое и Крымское.

На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь вблизи Луганского, а в районе Авдеевки, Верхнеторецкого и Зайцево – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.