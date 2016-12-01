В АП считают, что второй день стрельб ВСУ возле оккупированного Крыма пройдет спокойно

В Администрации президента считают, что завтрашние учебные стрельбы Вооруженных сил Украины также пройдут спокойно. Об этом сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков, передает «112 Украина».

При этом он отметил, что сегодняшние учения прошли более, чем успешно.

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"Шестнадцать запусков, шестнадцать попаданий. Я думаю, что это более чем успешные обучения. Сегодня была абсолютно спокойная ситуация. Они (Российская Федерация - ред.) надували щеки, обещали вмешиваться, но мы работаем на своей территории, мы работаем в рамках украинского и международного законодательства. Если они в очередной раз будут нарушать международное законодательство, то это будет зафиксировано. Завтра, думаю, что так (ситуация также будет спокойной, - ред.). Провокации все готовы (ВСУ - ред.) как на земле, так и в воздухе и море", - отметил он, добавив, что Украина будет проводить обучение там, где ей это выгодно и удобно.

Напомним, 1 декабря стартовали ракетные учения украинских военных на Херсонщине, в первый день тренировок с помощью 16 пусков зенитных управляемых ракет военным удалось уничтожить все условные цели.

Масштабные учения начались несмотря на неоднократные угрозы со стороны Российской Федерации запускать ракеты в ответ.