Гиви, Плотницкий и Захарченко рано или поздно будут уничтожены, они уже свое дело сделали - Тука

Об этом он заявил в интервью изданию «Апостроф».

По его мнению, ликвидация Арсения Павлова, более известного как Моторола, была далеко не последним громким убийством среди террористов.

Георгий Тука считает, что за резонансными убийствами на оккупированных территориях Донбасса стоят российские спецслужбы, для которых главари боевиков являются ненужными и слишком осведомленными свидетелями.

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"И Гиви, и Плотницкий, и Захарченко рано или поздно будут уничтожены. Они уже свое дело сделали и теперь являются ненужными свидетелями", - сказал Тука.

При этом замминистра уверен, что Служба безопасности Украины вряд ли получит возможность допросить главарей боевиков.